Lotteria Italia 2019 2020: i biglietti vincenti dei premi di terza categoria estratti

Lotteria Italia: per chi non ha trovato fortuna con i premi di prima categoria della Lotteria Italia e neppure con i premi di seconda categoria esiste sempre una sorta di premio di consolazione, i premi di terza categoria. Si tratta delle decine di premi distribuiti a pioggia che, seppure di più piccola entità, potranno portare sempre un po' di serenità per l'inizio del nuovo anno.

I premi di terza categoria della Lotteria Italia sono stati stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo.In palio 180 premi da 20.000 euro. [QUI I PREMI DI SECONDA CATEGORIA]

Ecco nel dettaglio i tagliandi vincenti

C 434354 venduto a PARMA PR

I 216510 venduto a ROMA RM

B 028354 venduto a SORA FR

A 071348 venduto a PALERMO PA

O 242663 venduto a FERRARA FE

G 459307 venduto a PESARO PU

D 346370 venduto a ROMA RM

G 222860 venduto a LECCE LE

A 231379 venduto a NAPOLI NA

E 067080 venduto a NAPOLI NA

N 255148 venduto a ROMA RM

B 373045 venduto a MILANO MI

D 146753 venduto a ROVERETO TN

P 333105 venduto a PISTOIA PT

E 448622 venduto a VARESE VA

M 373490 venduto a ROMA RM

B 453184 venduto a ROMA RM

G 368620 venduto a AZEGLIO TO

D 324628 venduto a ROMA RM

A 128814 venduto a GARAGUSO MT

O 293724 venduto a SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN

L 272933 venduto a MUGGIO MB

M 428505 venduto a BELFORTE MONFERRATO AL

B 187169 venduto a FERRARA FE

B 388353 venduto a MIRABELLA ECLANO AV

P 130693 venduto a ROMA RM

P 003140 venduto a TORINO TO

P 474348 venduto a FERNO VA

P 474343 venduto a FERNO VA

E 336656 venduto a ROMA RM

G 471421 venduto a ROSIGNANO MARITTIMO LI

M 132553 venduto a TREDOZIO FC

F 467018 venduto a PARMA PR

Q 214708 venduto a MUGGIA TS

D 461757 venduto a SAN MARTINO SICCOMARIO PV

O 231207 venduto a TREVI PG

D 044903 venduto a PONTE NELLE ALPI BL

D 284536 venduto a RIMINI RN

P 329420 venduto a VERDELLO BG

D 474869 venduto a TIVOLI RM

D 472306 venduto a CASALECCHIO DI RENO BO

G 197979 venduto a PINEROLO TO

N 129927 venduto a ABANO TERME PD

D 292658 venduto a MILANO MI

C 153399 venduto a POZZAGLIO ED UNITI CR

M 425049 venduto a OSIMO AN

P 013390 venduto a CUGGIONO MI

P 221424 venduto a BONDENO FE

N 044530 venduto a MILANO MI

L 037951 venduto a ROMA RM

O 091984 venduto a VERONA VR

I 423936 venduto a PIETRASANTA LU

F 297635 venduto a VAREDO MB

A 076726 venduto a CASALECCHIO DI RENO BO

O 250788 venduto a VILLADOSSOLA VB

L 195316 venduto a NAPOLI NA

G 180081 venduto a TITO PZ

Q 054881 venduto a NOGAROLE ROCCA VR

G 018810 venduto a MODENA MO

Q 375130 venduto a VILLORBA TV

F 322101 venduto a ROMA RM

Q 066086 venduto a GIOVE TR

G 293774 venduto a GENOVA GE

F 495040 venduto a PALERMO PA

P 360068 venduto a MONTESILVANO PE

D 211022 venduto a GENOVA GE

L 341187 venduto a ROMA RM

L 485383 venduto a PESCARA PE

Q 374621 venduto a SALBERTRAND TO

B 068086 venduto a MAIDA CZ

A 256628 venduto a ROMA RM

G 133320 venduto a ROMA RM

Q 058891 venduto a DESENZANO DEL GARDA BS

G 008121 venduto a LUCCA LU

F 064531 venduto a ACIREALE CT

D 463234 venduto a CIVITAVECCHIA RM

A 467714 venduto a BERTINORO FC

B 184851 venduto a BOLOGNA BO

P 493989 venduto a MONTESARCHIO BN

C 070781 venduto a MONTALTO DI CASTRO VT

O 282957 venduto a ROMA RM

G 363609 venduto a SELLANO PG

E 083904 venduto a CAMPOGALLIANO MO

E 334190 venduto a ROMA RM

F 276937 venduto a PADOVA PD

G 351783 venduto a ROMA RM

F 152242 venduto a CATANIA CT

I 011322 venduto a GUARDIA PIEMONTESE CS

N 355534 venduto a VARESE VA

I 470724 venduto a PARMA PR

P 317081 venduto a CAPONAGO MI

E 464056 venduto a PALERMO PA

AA 004401 venduto ONLINE

E 439076 venduto a PARMA PR

D 463885 venduto a TREVISO TV

B 421604 venduto a CINISI PA

B 031319 venduto a MILANO MI

O 451040 venduto a REZZATO BS

E 015714 venduto a ROMA RM

I 247688 venduto a MILANO MI

N 421237 venduto a BRENTINO BELLUNO VR

E 260292 venduto a PARMA PR

O 063010 venduto a SESTO SAN GIOVANNI MI

G 174052 venduto a NAPOLI NA

E 270536 venduto a BAGNO A RIPOLI FI

I 428554 venduto a CASELLE DI SOMMACAMPAGNA VR

F 057942 venduto a MONTEFIASCONE VT

G 432062 venduto a ANTRODOCO RI

A 011582 venduto a LATIANO BR

B 093677 venduto a BARI BA

I 133923 venduto a GALLARATE VA

N 050334 venduto a PALERMO PA

M 488267 venduto a MILANO MI

F 430607 venduto a VERONA VR

P 213827 venduto a PADOVA PD

F 139463 venduto a GORIZIA GO

D 376954 venduto a NAPOLI NA

B 342228 venduto a APRICENA FG

A 431078 venduto a BOLOGNA BO

P 376480 venduto a MEDESANO PR

N 094517 venduto a MESTRINO PD

E 413993 venduto a GENOVA GE

E 149454 venduto a BENTIVOGLIO BO

L 458474 venduto a CASTELROTTO BZ

O 024679 venduto a NICHELINO TO

M 141756 venduto a MIGLIANICO CH

L 099589 venduto a FABRIANO AN

C 016517 venduto a PORTO VIRO RO

P 005152 venduto a CAVA DE TIRRENI SA

A 008061 venduto a FERMIGNANO PU

I 457980 venduto a NAPOLI NA

D 486306 venduto a BUCCINASCO MI

M 229629 venduto a ANAGNI FR

A 257612 venduto a CREMONA CR

Q 207348 venduto a CEFALU PA

D 062407 venduto a MONTESCAGLIOSO MT

B 210348 venduto a IMOLA BO

D 141109 venduto a VELLETRI RM

G 107109 venduto a PORDENONE PN

C 221758 venduto a GENOVA GE

C 295729 venduto a SOMMA LOMBARDO VA

G 386799 venduto a MUGGIA TS

B 128889 venduto a SARACENA CS

F 043290 venduto a BOLZANO BZ

P 366125 venduto a AOSTA AO

P 474346 venduto a FERNO VA

O 272981 venduto a ROMA RM

C 467905 venduto a AVELLINO AV

B 451744 venduto a NAPOLI NA

G 328401 venduto a TEANO CE

C 461522 venduto a ROMA RM

E 458402 venduto a BOLZANO BZ

O 464398 venduto a MILANO MI

Q 156353 venduto a ROMA RM

I 409670 venduto a ROMA RM

P 000036 venduto a MACERATA CAMPANIA CE

C 031354 venduto a SEVESO MB

I 348538 venduto a POMEZIA RM

P 123042 venduto a ROMA RM

B 404258 venduto a LECCO LC

L 291870 venduto a SOAVE VR

G 264341 venduto a SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO

D 314654 venduto a ROMA RM

Q 118246 venduto a ARQUATA SCRIVIA AL

O 002647 venduto a SANTA MARIA CAPUA VETERE CE

L 249769 venduto a FABRO TR

I 332806 venduto a SPERLINGA EN

G 006414 venduto a GIULIANOVA TE

Q 264525 venduto a RAPALLO GE

G 457061 venduto a PARMA PR

I 008602 venduto a PERUGIA PG

E 221498 venduto a PADOVA PD

E 416520 venduto a ARDEA RM

B 247674 venduto a ZOLA PREDOSA BO

M 191721 venduto a BRENDOLA VI

D 494572 venduto a PIETRASANTA LU

O 402253 venduto a PONTE NELLE ALPI BL

N 466797 venduto a MOLFETTA BA

B 040057 venduto a ASTI AT

F 305210 venduto a PADERNO DUGNANO MI

Tra gli 11.709 biglietti digitali venduti c’è un tagliando fortunato: si tratta del biglietto AA 004401 che si aggiudica uno dei 180 premi di terza categoria da 20mila euro.

La possibilità di acquistare il tagliando online, ricorda Agipronews, è stata la novità assoluta di questa edizione della Lotteria Italia, che si è messa, dunque, al passo con i tempi. Attraverso un’apposita area presente sul sito www.lotteria-italia.it è stato possibile collegarsi ai siti web dei punti vendita a distanza autorizzati alla vendita dei biglietti digitali. Per l’acquisto online del biglietto digitale bisognava essere possessori di conto gioco presso uno dei punti vendita a distanza autorizzati.