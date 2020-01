Estrazione Lotteria Italia 2019 2020, l'elenco completo dei biglietti vincenti

Lotteria Italia 2019 2020, tutti i biglietti vincenti. Controllare i biglietti della Lotteria Italia è un rito consueto del 7 gennaio. Come ogni anno l'estrazione dei numeri fortunati è avvenuta il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, presso la sala dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a Roma, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. Quest'anno si può dire che la lotteria Italia è tornata a premiare Roma dopo un anno abbastanza avaro. Il bottino per la Capitale parla di un terzo premio da un milione e mezzo di euro, di quattro tagliandi di seconda da 100.000 euro e trentuno di terza categoria da 20.000 euro.

Lotteria Italia, chi ha vinto

Piemonte grande protagonista dell’edizione 2019 della Lotteria Italia: il primo premio da 5 milioni si somma ai tre premi di seconda categoria da 100mila euro e ai nove da 20mila euro ciascuno, e portano il montepremi complessivo regionale a 5.480.000 euro totali. A distanza, riporta Agipronews, il Friuli con il secondo premio da 2,5 milioni di euro centrato a Gonars (Udine), che si aggiunge a un premio da 100mila euro e a quattro premi di terza fascia da 20mila euro ciascuno, per un totale di 2.680.000 euro. Il terzo posto va al Lazio con il premio da 1,5 milioni venduto da un distributore locale di Roma, assieme a cinque premi (quattro in città uno a Frascati) da 100mila euro e 33 premi da 20mila (uno rispettivamente a Tivoli e Pomezia), per un montepremi complessivo regionale di 2.660.000 euro. Chiudono la top five, la Toscana, con il quarto premio da 1 milione di euro vinto a Lucca e sei premi di terza fascia da 20mila euro ciascuno, e la Lombardia con il quinto premio da mezzo milione di euro, venduto a Erba (CO), e ben 29 premi di terza fascia, per un montepremi complessivo da 1.080.000 euro.



Lotteria Italia, i premi di prima categoria

Primo premio va a Torino. In generale premiato il nord, mentre il sud resta a secco.

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro va al tagliando O 005538 venduto a Torino.

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (UD).

Il terzo premio della Lotteria Italia da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 121940 venduto a Roma.

Il quarto premio della Lotteria Italia da un milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca.

Il quinto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba (CO).

I biglietti vincenti di seconda categoria

Per Roma quattro premi da 100.000 euro. Un quinto premio di seconda categoria va a Frascati. 500.000 euro tra Roma e Provincia che fanno dell'area metropolitana di Roma la più premiata in questa categria. Venti i tagliandi che portano a casa 100.000 euro ciascuno. L'elenco completo dei biglietti vincenti di seconda categoria di premio [clicca qui].

I biglietti vincenti di terza categoria

Trentun i premi di terza categoria che vanno a Roma città, a cui si sommano altri 2 tagliandi vincenti in provincia. 180 in tutto i premi assegnati: ognuno porta a casa 20.000 euro. Per consultare l'elenco completo dei biglietti di terza categoria vincenti clicca qui

Biglietti lotteria Italia 2019 2020: dove sono stati venduti più tagliandi

Al top delle vendite della Lotteria Italia c’è anche quest’anno il Lazio. Nella regione, spiega Agipronews, sono stati venduti 1.324.870 tagliandi (il 20% rispetto ai 6,7 milioni del dato nazionale). Rispetto all’anno scorso però si registra un calo del 5%. Segue a stretto giro la Lombardia, che si attesta a quota 1.145.490 (-2%). L’Emilia Romagna, con 647.260 tagliandi staccati (-2,8%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti alla Campania, che si ferma a 605.380, ma che a differenza delle regioni che la precedono fa segnare un +2,9% rispetto all’anno scorso.

Roma resta la provincia leader nella vendita della Lotteria Italia anche per l’edizione 2019 e, ancora una volta, riporta Agipronews, è l’unica a superare il milione di tagliandi (1.035.340), in calo però (-5,5%) rispetto allo scorso anno. Confermato il podio delle province con le maggiori vendite: Milano è stabile al secondo posto con circa 546mila tagliandi (+0,1%) e Napoli è ancora terza con 304mila biglietti, in aumento del 2,9%. In top five ci sono anche Bologna (229.730, 0,1%) e Torino (226.460, +3,2%)



Il dettaglio dei biglietti venduti per provincia



Roma 1.035.340

Frosinone 142.660

Viterbo 60.230

Latina 43.920

Rieti 42.720

Lotteria Italia in tv: l'estrazione durante I Soliti Ignoti

L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

Quanti biglietti della Lotteria Italia 2019 2020 sono stati venduti

Quest’anno sono stati venduti circa 6,7 milioni di biglietti con una raccolta prossima ai 34 milioni di euro e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750.000 euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti -Il Ritorno”.

In 75 hanno già vinto: ecco i biglietti

In particolare si tratta di 75 premi da 10.000 euro, biglietti vincenti dei premi giornalieri comunicati durante le precedenti puntate della trasmissione tv 'i soliti ignoti'. Accanto al biglietto vincente il relativo codice che da diritto a riceve il premio da 10mila euro.

I031604 Codice 2235545275 venduto a MILANO

D056295 Codice 9237936728 venduto a QUATTRO CASTELLA (RE)

L001753 Codice 1727365136 venduto a MILANO

E021531 Codice 1061593202 venduto a MILANO

I018640 Codice 2745244233 venduto a TORITTO (BA)

I050427 Codice 6963361682 venduto a LAVARONE (TN)

D010730 Codice 4104994994 venduto a AREZZO

G304832 Codice 8149425706 venduto a ROMA

I316831 Codice 2703306698 venduto a ROMA

C021374 Codice 6164523638 venduto a MILANO

B033717 Codice 3589281028 venduto a ROZZANO (MI)

D052790 Codice 6065404375 venduto a ROMA

D306580 Codice 3272299756 venduto a ROMA

E009014 Codice 4558998288 venduto a CHIAVARI (GE)

B304049 Codice 2042332758 venduto a ROMA

C318820 Codice 2854153384 venduto a ROMA

D039317 Codice 5179413954 venduto a FARA IN SABINA (RI)

L073996 Codice 7841127734 venduto a ROMA

D018688 Codice 7797947392 venduto aCATTOLICA (RN)

L056215 Codice 9633878712 venduto a TORINO

G061460 Codice 4731267583 venduto a NOVENTA DI PIAVE

E158118 Codice 8894177564 venduto a ROMA

L084258 Codice 3439643709 venduto a ROMA

G128414 Codice 9416302646 venduto a STRADELLA (PV)

I105107 Codice 7832987918 venduto a ROMA

F147366 Codice 1414664008 venduto a ROMA

F009238 Codice 3218672156 venduto a SIRACUSA

E318848 Codice 5896189804 venduto a GUIDONIA MONTECELIO (RM)

D302629 Codice 4791802067 venduto a ROMA

G002340 Codice 4787459154 venduto a ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

I116028 Codice 7607975636 venduto a NAPOLI

F012143 Codice 6169441448 venduto a DOLO (VE)

B155735 Codice 7967887908 venduto a PERUGIA

C004042 Codice 9652848078 venduto a OROSEI (NU)

B002136 Codice 7179944226 venduto a ROMA

D316016 Codice 1754400184 venduto a MILANO

I003908 Codice 9394744916 venduto a PISA

C075283 Codice 3052452236 venduto a MILANO

L025830 Codice 1043572164 venduto a BAGHERIA (PA)

F109541 Codice 3039762514 venduto a RONCIGLIONE (VT)

I320057 Codice 2583930257 venduto a FABRO (TR)

E006754 Codice 4384634697 venduto a MODIGLIANA (FC)

A170365 Codice 4016504673 venduto a NAPOLI

D045491 Codice 3523601369 venduto a TODI (PG)

E077779 Codice 6832950384 venduto a AGRATE BRIANZA (MB)

F088187 Codice 1139176367 venduto a ROMA

I065075 Codice 4471378664 venduto a MASSA

I138958 Codice 7645155812 venduto a CHIETI

F086619 Codice 7696487516 venduto a FOGGIA

C202204 Codice 1614572185 venduto a GALLICANO NEL LAZIO (RM)

E047087 Codice 9511926687 venduto a ORTE (VT)

B051024 Codice 1335357939 venduto a ROMA

E242060 Codice 9723253662 venduto a PISA

G317646 Codice 6216907427 venduto a ROMA

D011592 Codice 6499573766 venduto a CIAMPINO (RM)

M016391 Codice 9299763736 venduto a PRATO

E173217 Codice 2673563142 venduto a CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)

L225663 Codice 8097479796 venduto a PALERMO

D158470 Codice 6281997012 venduto a CARPINO (FG)

M153012 Codice 8269242132 venduto a MONTELLA (AV)

D070871 Codice 7292428064 venduto a ROMA

F120080 Codice 4586440607 venduto a BACOLI (NA)

D163946 Codice 6647010868 venduto a FERRARA

F345919 Codice 7032312322 venduto a INDUNO OLONA (VA)

D050866 Codice 4114897378 venduto a FRASCATI (RM)

B184392 Codice 2230631377 venduto a RAGUSA

C047813 Codice 7611654586 venduto a LUCCA

D306754 Codice 9199653473 venduto a ROMA

G027397 Codice 5728898056 venduto a CINISELLO BALSAMO (MI)

A105081 Codice 2134997734 venduto a SAN MANGO PIEMONTE (SA)

M144457 Codice 9757275833 venduto a TORINO

D083430 Codice 7940547703 venduto a BOLOGNA

C405478 Codice 7729095606 venduto a LISSONE (MB)

L041869 Codice 8782858657 venduto a VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

M023107 Codice 6184386342 venduto a CORNAREDO (MI)

Lotteria Italia: Biglietto digitale

E' stato questo il primo anno per il biglietto digiltale. Il debutto del tagliando online della Lotteria Italia fa segnare numeri ancora marginali: per l’esattezza, riferisce Agipronews, la vendita si è attestata a quota 11.709 sui 6,7 milioni della vendita totale. La novità, che mette comunque la Lotteria al passo con i tempi e sarà sviluppata nelle prossime edizioni, è stata lanciata lo scorso 1 ottobre. Attraverso un’apposita area presente sul sito www.lotteria-italia.it è stato possibile collegarsi ai siti web dei punti vendita a distanza autorizzati alla vendita dei biglietti digitali. Per l’acquisto online del biglietto digitale bisognava essere possessori di conto gioco presso uno dei punti vendita a distanza autorizzati.



App per controllare i biglietti vincenti della Lotteria Italia



Novità di quest'anno l'app My Lotteries, unica App ufficiale per Lotteria Italia. Con l'app si potevano acquistare i biglietti direttamente sullo smartphone, registrando il codice del biglietto per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri. Da stasera, semplicemente inquadrando il QR code, si potrà verificare se si è vinto uno dei premi di Lotteria Italia.





Lotteria Italia, premi non ritirati

E’ di 29 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Nell’edizione 2018, ricorda Agipronews, gli italiani hanno “dimenticato” di riscuotere oltre 1 milione di euro, diviso in 6 premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e da 31 di terza categoria da 25mila euro. Tutti reclamati i cinque premi di prima categoria, dal primo premio da 5 milioni di euro, vinto a Sala Consilina (Salerno) al quinto da 500mila euro vinto a Fabro (TR). Premi di prima categoria tutti riscossi anche nell’edizione 2017 (ma il totale delle “dimenticanze” fu comunque da 970mila euro). L’ultimo “black out” milionario c’è stato, invece, nell’edizione 2016, con un biglietto da 2 milioni di euro mai riscosso.

La storia della Lotteria Italia è costellata da dimenticanze milionarie. Il primato degli ’sbadati’ appartiene all’edizione 2008/2009, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma (e rimesso poi in gioco l’anno successivo). Nel 2003 i premi non riscossi ammontarono a quasi 4 milioni di euro. L’anno seguente i biglietti vincenti dimenticati furono del valore di 1,1 milioni. Nel 2007 non furono incassati premi per un totale di 1 milione 125 mila euro. Solamente 220 mila euro i premi dimenticati nell’edizione 2010, mentre nel 2011 le somme lasciate allo Stato furono pari a 2 milioni di euro, corrispondente al secondo premio vinto a Modena, più vincite inferiori per ulteriori 700 mila euro. Nell’edizione 2012 furono invece dimenticati premi per 642 mila euro.

Lotteria Italia 2019-2020, come riscuotere i biglietti vincenti

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia. I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.

Il pagamento, ricorda Agipronews, avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il biglietto può anche essere spedito direttamente all'Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).