Lotteria Italia, biglietti vincenti estratti il 6 gennaio 2017

La dea bendata stavolta non ha baciato Roma. Nessuno dei primi cinque premi della Lotteria Italia infatti è stato vinto nella Capitale. Trionfa la Lombardia che conta il vincitore del primo premio, andato in provincia di Bergamo, il terzo e il quinto (entrambi a Milano). La provincia di Cosenza e la città di Livorno festeggiano con gli altri premi di prima categoria. (CONSULTA QUI I PREMI DI PRIMA CATEGORIA)

Lotteria Italia 2016 2017 | Biglietti vincenti tutti | Elenco completo | Dove controllare

LOTTERIA ITALIA I PREMI DI SECONDA CATEGORIA

Meglio è andata, per Roma e per i romani, con i 50 premi da 50.000 euro. Ben 10 i tagliandi venduti a Roma ai quali va ad aggiungersi il biglietto venduto a Fiano Romano. Esulta anche Magliano Sabina in provincia di Rieti dove è stato venduto uno dei fortunati biglietti. LEGGI QUI TUTTE LE SERIE DEI BIGLIETTI VINCENTI

LOTTERIA ITALIA I PREMI DI TERZA CATEGORIA

Ventidue biglietti su 150. Roma porta a casa un buon bottino nella terza categoria dei biglietti vincenti della lotteria Italia. Dopo essere andata in bianco per quanto riguarda i primi cinque premi e dopo i 10 premi da 50.000 euro, ecco i i 22 biglietti vincenti nella Capitale. Portano a casa 25.000 euro. TAnti anche quelli venduti in provincia di Roma. Ecco le serie nel dettaglio. LEGGI QUI TUTTE LE SERIE DEI BIGLIETTI VINCENTI