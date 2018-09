Rimossi ciarpame e rifiuti: continua la lotta al degrado della polizia locale 

Continuano i controlli da parte degli uomini della polizia locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni di degrado presenti in varie parti della città. Nei giorni scorsi sono state “setacciate” diverse zone, tra queste: via delle Cave Ardeatine, dove sono stati rinvenuti oltre 10 metri cubi di merce venduta come usata ma in realtà solo ciarpame raccolto dai cassonetti. Effettuati interventi di risanamento anche nell’area verde di Piazza Irnerio, con la rimozione di sterpaglie e di circa 4 metri cubi di rifiuti di varia natura.

Rimossi materassi e suppellettili dal sottopasso di via Campania

Non solo. Un’altra operazione ha riguardato il sottopasso di via Campania dove gli agenti del Pics, insieme al personale del Reparto Nucleo Assistenza Emarginati del I Gruppo “ex Trevi” e della Polizia di Stato, hanno trovato materassi e suppellettili. Hanno quindi rimosso circa 10 metri cubi di materiale e rifiuti. Operazioni simili anche in via F. Acri nella zona Montagnola e in piazza di Porta Maggiore dove sono stati rimossi quintali di paccottiglia.

Il materiale rimosso è stato portato in discarica

Tutte le operazioni sono state effettuate con il supporto di Ama, il materiale rimosso è stato portato in discarica perché igienicamente non trattabile. Gli interventi di contrasto ai fenomeni di degrado urbano proseguiranno in altri quadranti della città.