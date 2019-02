Manuel Bortuzzo: minacce sui social a Lorenzo e Daniel, i due fermati per il tentato omicidio

Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano hanno confessato. Sono loro avere sparato, ferendo il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. I due fermati, ha confermato la Questura di Roma in una nota, sono entrambi di Acilia, hanno ammesso di aver sparato e di aver sbagliato persona.

Al termine dell'interrogatori i due sono stati portati nel carcere di Regina Coeli e dovranno rispondere entrambi di tentato omicidio e porto abusivo d'arma.

Sulle pagine social dei due tante le offese, gli insulti e le minacce. Sulla pagina di Marinelli si leggono frasi come "In galera devi marcire tu e l'altro". Sulla pagina di Bazzano, sotto un post, si legge: "Spero vivamente che in carcere ti fanno la festa".