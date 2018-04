Blitz a San Lorenzo: fabbricati occupati, senza fissa dimora sgomberati dai vigili

Da tempo i cittadini segnalavano la presenza di senza fissa dimora all'interno dei fabbricati dismessi. Una presenza diventata giorno dopo giorno sempre più massiccia e che in mattinata ha spinto gli agenti del Gruppo sicurezza speciale urbana ad intervenire a San Lorenzo. Per la precisione l'intervento ha interessato un complesso di locali commerciali dismessi, occupati abusivamente da numerose persone senza fissa dimora in via dei Lucani.

All’arrivo degli agenti, le persone all'interno dei fabbricati si davano alla fuga. Due di loro sono stati bloccati dagli agenti intenti a scavalcare le recinzioni poste dietro il complesso.

Fermati due uomini di nazionalità tunisina e marocchina. Quest’ultimo, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di due bustine contenenti polvere bianca che, a seguito di analisi scientifiche, si è rivelata essere cocaina. Il locali sono stati posti sotto sequestro preventivo.