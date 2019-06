Movida, oltre 1400 ispezioni nel week end. Locale chiuso a Ostiense: "Rischi per la salute pubblica"

Controlli a tappeto da parte della polizia locale nei quartieri della movida per il week end. Da San Lorenzo a Trastevere, passando per Monti e piazza Bologna, sono state effettuate 1400 ispezioni che hanno portato a comminare oltre 50 sanzioni amministrative per mancato rispetto delle norme che regolano il commercio ed il consumo di alcolici e circa 800 le violazioni al codice della strada. 130 invece le auto rimosse per soste irregolari.

Nel corso di un intervento congiunto dei caschi bianchi, del personale Asl e della polizia di stato è stato chiuso un locale in zona Ostiense, a causa dei rischi rilevati per la salute pubblica. All'interno del pub in questione sono stati riscontrati diversi problemi igienico-sanitari legati alle cattive condizioni di pulizia e manutenzione degli ambienti.

Nel fine settimana gli agenti hanno eseguito le consuete verifiche per contrastare l'abusivismo commerciale e le condotte illecite su strada, nonché per garantire l'osservanza delle norme sulla sicurezza alimentare e del provvedimento anti-alcol. In relazione a questo caso, sono 39 le violazioni accertate, con particolare riferimento ai quartieri maggiormente interessati dalla movida cittadina.

Durante i controlli nella zona di San Lorenzo, i caschi bianchi hanno provveduto al sequestro di circa 10 chili di alimenti surgelati in un locale di intrattenimento e somministrazione per il mancato rispetto delle regole sulla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti. Nei confronti del gestore sono state elevate sanzioni per oltre 5000 euro a causa delle irregolarità amministrative e sanitarie accertate.