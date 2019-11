Maltempo, Tevere sorvegliato speciale: chiusi accessi al fiume e banchine

Il Tevere è sorvegliato speciale. Il maltempo, che non da tregua a Roma e alla provincia, preoccupa. Il livello del fiume, oggi, ha raggiunto 8.68 metri, sui sette metri di limite. La situazione, monitorata, non è da codice rosso ma comunque viene guardata con attenzione.

Da venerdì sera, la protezione civile ha chiuso, per sicurezza, le banchine del Tevere. L'allerta per "piena ordinaria", arriverà solo in caso di superamento dei 10 metri segnati dall'idrometro di Ripetta. La "piena straordinaria", invece, quando vengono superati i 13 metri fino ai 16. Il livello del fiume, fa sapere la Protezione Civile, crescerà ancora ma poi nel weekend tornerà nella norma.