Litiga con il padre ed evade dai domiciliari, poi aggredisce gli agenti che lo trovano al bar

Intervenuti per una lite in famiglia tra padre e figlio all’interno di un’abitazione, gli agenti del commissariato Velletri hanno trovato in casa solo il genitore: dopo la discussione infatti il figlio, un 42enne veliterno, è uscito sbattendo la porta malgrado fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Rintracciato in un bar di Velletri dagli uomini in divisa, gli si è scagliato contro provocando ad uno di questi lesioni, giudicate guaribili in 10 giorni dal personale medico del Pronto Soccorso.

Bloccato, l’uomo è finito in manette per evasione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e, al termine degli atti di rito, è stato condotto nel carcere di Velletri.