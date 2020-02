Monteverde, lite tra ragazze in strada: gli agenti intervengono e vengono colpiti a calci e pugni

Hanno litigato in strada, urlando e aggredendosi a vicenda. Una accesa discussione che, nella serata del 6 febbraio, ha attirato i residenti di Largo Alberto Pepere e via di Monteverde che hanno così chiamato il Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto, intorno alle 21:30, sono giunti gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti che hanno subito soccorso una delle due rivali, medicata successivamente all'ospedale San Camillo.

L'altra donna, una brasiliana di 19 anni, appena ha visto giungere i poliziotti invece ha iniziato a colpirli con calci e pugni provocando a due agenti lievi escoriazioni. Accompagnata negli uffici del Commissariato San Palo, la giovane è stata arrestata per resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale.