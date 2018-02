Ferito con una bottiglia durante una lite, aveva discusso con un 25enne sul bus notturno

Lo hano visto mentre colpiva un uomo con un coccio di bottiglia sulla via Prenestina. A trovarsi i due litiganti davanti i loro occhi i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in transito all'altezza dell'incrocio con viale di Tor de' Schiavi. Le violenze si sono registrate intorno alle 4:30 della mattina del 2 febbraio. Scesi dalla gazzella i militari dell'Arma sono poi stati aggrediti dall'uomo armato di bottiglia, poi fermato non senza difficoltà.

Lite a Tor de' Schiavi

Protagonisti delle violenze sono stati un cittadino peruviano di 25 anni ed un marocchino di 40 anni. I due, prima di venire alle mani sulla via Prenestina, avevano avuto una accesa discussione mentre si trovavano entrambi a bordo del bus Atac N12. A dare il via alle violenze le accuse rivolte dal sudamericano al 40enne, colpevole a suo avviso di aver provato a rapinarlo del portafoglio a bordo del mezzo pubblico notturno.

Ferito con un coccio di bottiglia sulla Prenestina

Venuti alle mani già a bordo del N12 i due sono quindi scesi alla fermata della via Prenestina dove hanno proseguito a litigare. Proprio in tale frangente il 25enne peruviano ha preso una bottiglia rotta e con la stessa ha aggredito il proprio 'rivale' ferendolo al volto ed alla testa.

Carabinieri aggrediti

Notata la scena dai carabinieri i militari hanno quindi sedato la lite, venendo a loro volta aggrediti dal giovane peruviano. Affidato il 40enne alle cure dell'ambulanza del 118 il cittadino nordafricano è stato quinti trasportato al Policlinico Casilino dove è stato poi medicato e dimesso. Arrestato invece il 25enne, dovrà risponedere di resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato inoltre denunciato per lesioni. Da accertare le cause scatenanti della lite, i militari infatti non hanno trovato nessun portafogli né indosso alla vittima né indosso all'aggressore, il cui tentativo di furto avrebbe innescato la reazione del giovane sudamericano.