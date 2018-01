Lite a Termini: uomo picchiato in strada, è grave

Lo ha colpito con un violento pugno in pieno volto, caduto rovinosamente in terra ha poi riportato una frattura cranica. La vittima è un senza fissa dimora polacco di 47 anni, poi trasportato in condizioni gravissime dall'ambulanza del 118 al Policlinico Umberto I, dove si trova ora in prognosi riservata. A colpire il clochard un secondo senzatetto, un cittadino del Senegal di 27 anni. Teatro delle violenze via Marsala, a due passi dalla stazione Termini. I fatti sono avvenuti intorno alle 18:00 dell'8 gennaio.

Violenta lite a Termini

Tutta da accertare la causa scatenante della lite fra i due clochard, avvenuta secondo quanto si apprende per futili motivi. Centinaia le persone che hanno assistito alla violenta lite. Allertate le forze dell'ordine, in via Marsala si sono precipitati nel volgere di breve gli agenti del Compartimento Lazio della Polizia Ferroviaria.

Tentato omicidio a Termini

Affidato il 47enne alle cure dell'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in condizioni gravissime al nosocomio universitario di viale Regina Elena con la testa rotta e la frattura del setto nasale, gli uomini della PolFer hanno quindi fermato l'aggressore con l'accusa di "tentato omicidio".