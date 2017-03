Lite per un cliente: tassista si aggrappa al cofano di un'auto Ncc e viene investito

Una lite per una cliente, poi l'investimento con il tassista rimasto letteralmente aggrappato al cofano di un'auto Ncc e trasportato per diverse centinaia di metri. E' accaduto nella notte in largo di Torre Argentina, dopo che l'auto a Noleggio con condudente si è fermata per caricare una turista straniera. In attesa nelle vicinanze dell'area di sosta dei taxi, tra i conducenti delle vetture bianche a pagamento e l'autista Ncc è nata una accesa discussione da cui si è poi passati ai fatti. Fatta salire comunque la cliente sull'Ncc, uno dei tassisti presenti si è però messo davanti alla vettura per impedirgli la partenza, cosa invece fatta dall'altro autista.

AGGRAPPATO AL COFANO - Messo sotto dal Ncc, il tassista si è letteralmente aggrappato al cofano anteriore della vettura con il conducente a noleggio che ha comunque inserito la marcia trascinando il 'rivale' per centinaia di metri, da largo Argentina a via della Transpontina, a Borgo Pio. Allertate le forze dell'ordine ed il personale medico, nella zona di San Pietro sono quindi arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti del reparto volanti della polizia.

DENUNCIATI ENTRAMBI - Lievemente ferito il tassista è stato accompagnato dall'ambulanza al vicino ospedale Santo Spirito. Identificati dai poliziotti del commissariato Trevi il tassista è stato quindi denunciato per "violenza privata" mentre l'autista Ncc è stato a sua volta denunciato per "lesioni aggravate".