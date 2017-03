Talenti: picchia automobilista in strada e fugge, caccia all'aggressore

Una lite stradale costata il ricovero in ospedale ad un automobilista. A trovarsi davanti le scene di violenza i cittadini che si sono trovati a passare poco dopo le 13:00 di oggi in piazza Giuseppe Primoli, nel cuore di Talenti. Allertati i soccorritori ed arrivati all'altezza dell'incrocio con via Fucini, questi hanno trovato una persona ferita in strada, poi trasportata all'ospedale Sandro Pertini dei medici del 118.

LITE STRADALE - Violenta l'aggressione, avvenuta davanti a decine di testimoni che affollavano l'intersezione semaforica tra via Renato Fucini, via Ugo Ojetti e la piazza del quartiere residenziale del III Municipio Montesacro. Secondo quanto riferito ai poliziotti intervenuti sul posto, la vittima avrebbe avuto un acceso diverbio verbale con un altro automobilista, forse in seguito ad una lite stradale. Dalle parole quest'ultimo sarebbe passato ai fatti. Tirato fuori il primo conducente dall'abitacolo della propria macchina, questi sarebbe poi stato picchiato e lasciato in strada ferito. Poi la fuga dell'aggressore.

AUTO SPORTIVA DI GROSSA CILINDRATA - Numerose le telefonate fatte alle forze dell'ordine, sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Fidene-Serpentara. Trasportato al nosocomio di via dei Monti Tiburtini il ferito, gli investigatori hanno quindi ascoltato alcuni testimoni. Secondo quanto riferito da quest'ultimi l'aggressore, dopo aver picchiato la vittima, si è poi allontanato a bordo di un'auto sportiva di grossa cilindrata facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è attivamente ricercato dalle forze dell'ordine.