Lite per un posto auto al mercato, anziano picchiato con una spranga di ferro

Lo ha picchiato con una spranga di ferro. Motivo dell'aggressione? Un posto auto nella zona del mercato di San Cesareo. Vittima un uomo di 66 anni, carnefice un uomo di 39 anni. A sedare la lite nel corso dei consueti servizi di perlustrazione attuati negli orari di svolgimento del mercato settimanale ,i Carabinieri della Stazione di San Cesareo, intervenuti per fermare le violenze scoppiate tra un 39enne originario di Labico, con precedenti , ed un pensionato di 66 anni.

Picchiato con una spranga di ferro per un posto auto

I Carabinieri hanno faticato non poco per placare l’ira del 39enne che, armato con un tubo di ferro, stava ripetutamente colpendo alle gambe il 66enne che ha riportato delle ferite lacero contuse alla coscia sinistra. Il pensionato è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dove è stato medicato e dimesso con 20 giorni di prognosi.

Lite al mercato di San Cesareo

Il responsabile dell’aggressione, trovato anche in possesso di circa 3 grammi di hashish, è stato fermato e portato in caserma dove ha continuato a dare in escandescenze danneggiando alcune suppellettili, insultando e minacciando i Carabinieri che lo avevano ammanettato. Per l’uomo è scattato l’arresto con le accuse di lesioni gravi, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.