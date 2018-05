Picchia uomo con una mazza di legno e aggredisce due agenti: "Vi ammazzo tutti"

Paura domenica scorsa a due passi dalla Città del Vaticano dove un 38enne marocchino ha picchiato un uomo con una mazza di legnio lasciandolo in terra tramortito e sanguinante. Poi si è scagliato contro due vigili urbani. Le violenze sono accadute domenica pomeriggio, quando gli agenti del GSSU della Polizia Locale di Roma Capitale, durante le consuete attività di contrasto all'abusivismo commerciale e ripristino del decoro urbano in via della Conciliazione, sono stati allertati da alcuni turisti che denunciavano una rissa in corso in via dei Penitenzieri.

Lite a San Pietro

Accorsi immediatamente, gli agenti hanno colto sul fatto un uomo che, con in mano un oggetto di legno appuntito, infieriva su un altro, giacente a terra tramortito e sanguinante. Alla vista degli operanti, l'aggressore ha iniziato a minacciarli esclamando "vi ammazzo tutti". Grazie ai rinforzi accorsi in breve tempo, la persona è stata rapidamente disarmata e, dopo una breve colluttazione, che ha portato al ferimento di due caschi bianchi, è stata arrestata. Dei testimoni hanno riferito che l'uomo, nato nel 1980 in Marocco, vagabondava da alcuni giorni nell'area.

Tre feriti

Ricoverato presso l'ospedale Santo Spirito, il passante ha riportato la frattura del setto nasale, con una prognosi di 20 giorni. L'arrestato invece, dopo una notte in cella, è comparso ieri mattina davanti al Giudice, con rito direttissimo, con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre alla querela per lesioni già presentata dall'aggredito. 7 e 5 i giorni di prognosi per i due agenti feriti.