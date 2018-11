Lite sulla Roma-Lido: un tentativo di rapina alla base dell'aggressione sul treno

Un tentativo di rapina. Sarebbe questa la causa che ha portato all'aggressione di un passeggero e di una donna messasi in mezzo fra i litiganti avvenuta intorno alle 21:30 dell'1 novembre su un vagone della Roma-Lido. Le violenze, riprese con un telefono cellulare da un passeggero presente sul "trenino" che collega la Capitale al litorale, erano divenuti virali nel volgere di breve (qui il video della lite).

I fatti avevano preso corpo all'altezza della fermata di Casal Bernocchi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Acilia , i due cittadini ucraini, entrambi di 23 anni, prima di colpire un passeggero (un cittadino indiano di 28 anni) e ferire una donna ucraina di 57 anni, intervenuta a difesa del cittadino asiatico, lo avevano provato a rapinare della valigia che aveva con sé.

Non riusciti nel loro intento fra i tre passeggeri ne è nata una animata discussione, terminata poi con l'aggressione fisica al 28enne indiano. Rimasto ferito in terra nel vagone della Roma - Lido i due aggressori sono stati subito fermati ed identificati dai carabinieri. Impossibilitati a procedere d'ufficio, vista la mancata querela della vittima, gli investigatori hanno però ricostruito l'accaduto sia mediante le immagini delle videocamare di sicurezza della Roma-Lido sia attraverso le dichiarazioni di alcuni testimoni. Comunicato il tutto all'Autorità Giudiziaria la stessa ha proceduto con una denuncia a piede libero nei confronti dei due cittadini dell'Est Europa con l'accusa di "tentata rapina".