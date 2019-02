Lite per una prestazione sessuale non pagata: 41enne colpito al volto con un bicchiere

Un brasiliano ferito al volto con un bicchiere e un romano di 41 anni arrestato per lesioni gravi. E' il bilancio della lite avvenuta al Prenestino Labicano nella mattinata di ieri.

In un'abitazione nei pressi di Largo Preneste, i due si erano incontrati per consumare una prestazione sessuale a pagamento. Al rifiuto dell'italiano di pagare il dovuto, ne è nata una lite. Prima le parole, poi le spinte, fino a quando il 41enne non ha impugnato un bicchiere e l'ha scagliato contro il volto del sudamericano, ferendolo.

A chiamare la polizia i vicini, allarmati per le grida. Sul posto gli agenti del Reparto Volanti che hanno arrestato l'italiano per lesioni gravi. Ricovero all'ospedale Vannini per la vittima.