Lite per gelosia: picchia la fidanzata e le ruba il cellulare

L'ha picchiata, rapinata e minacciata di morte. Un 43enne di Civitavecchia ha così aggredito la sua fidanzata. Il movito, l'eccessiva gelosia. L'uomo è stato arrestato per rapina e tentata estorsione dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia.



Il 43enne, a seguito dell'ennesima discussione per gelosia, si è impossessato con violenza del cellulare della fidanzata, minacciandola di morte qualora non gli avesse consegnato anche tutto il denaro in suo possesso.



La ragazza impaurita e dolorante è riuscita a recarsi in caserma dove, accolta dai Carabinieri di Civitavecchia, un Maresciallo donna è riuscita a convincere la ragazza a denunciare l'accaduto ed a farsi medicare per le lesioni subite.



Le immediate ricerche ha poi permesso il rintraccio ed il successivo arresto dell’uomo che su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dopo essere stato trattenuto presso la camere di sicurezza, è stato tradotto davanti al Giudice del Tribunale di Civitavecchia che ha imposto all'uomo il divieto di avvicinamento alla donna.