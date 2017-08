Violenta lite in famiglia a Ottavia: ubriaco lancia ventilatore contro agenti, arrestato

Violenze in un appartamento ieri sera ad Ottavia dove gli agenti di polzia del commissariato Primavalle sono intervenuti in via Valvestino per la segnalazione di una lite in famiglia. Sul posto, una delle persone coinvolte, alla vista dei poliziotti, ha lanciato un ventilatore, colpendo uno di loro. E' accaduto intorno alle 21:30 del 10 agosto.

Fermato con lo spray al peperoncino

Il forte stato di agitazione ed ubriachezza, confermato anche dal forte alito vinoso, ha reso necessario l’uso dello spray urticante al "peperoncino" (lo spray al capsicum). Bloccato, l'uomo, un 33enne di origine albanese, è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.