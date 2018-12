Notte movimentata per un 31enne, evade dai domicliari e litiga con un uomo in un locale

Notte movimenta sul litorale laziale dove un uomo, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, è stato arrestato per una lite con un altro uomo. A fermarlo a Ladispoli i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso dei servizi di controllo del territorio, che hanno arrestato il 31enne responsabile di evasione e danneggiamento.

In particolare, nella notte fra sabato e domenica i Carabinieri della Stazione di Ladispoli sono intervenuti presso un locale del Centro dove era stata segnalata un’accesa lite tra due individui. I militari giunti sul luogo hanno constatato che i due si erano allontanati ma nel corso delle immediate ricerche hanno individuato, nelle immediate vicinanze, un 31enne residente a Ladispoli, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in evidente stato di agitazione e alterazione.

Il predetto è stato bloccato e accompagnato presso la Caserma di via Livorno per gli accertamenti del caso dove lo stesso ha dato in escandescenze e con un calcio ha danneggiato la porta della sala d’attesa. In seguito, l’uomo che presentava una ferita al mento, che si era procurato, verosimilmente, nel corso della lite, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Civitavecchia per le cure del caso, venendo riscontrato affetto da ferita da arma bianca in paziente con abuso di sostanze stupefacenti.

Successivamente accompagnato presso gli Uffici della Caserma di via Sangallo, l’uomo ha continuato a dare in escandescenze e anche qui ha danneggiato una porta con un calcio, prima di essere definitivamente ristretto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rispondere dei reati di evasione e danneggiamento.