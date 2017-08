Litoranea: autista ferma il bus e fa a pugni con automobilista

Un video esplicito dove si vede l'autista di un autobus dei trasporti pubblici fare a pugni con un automobilista. Il tutto è stato poi caricato su YouTube con le immagini diventate virali sui social network nel volgere di poco tempo dopo essere state divulgate dalla fanpage facebook di Welcome to Favelas. Teatro della rissa una affollata via Litoranea, nella zona di Capocotta, tra Ostia e Torvaianica. A scatenare la reazione del conducente, una pericolosa inversione ad 'U' fatta da un automoblista davanti al mezzo pubblico.

Lite sulla via Litoranea

Le violenze sono accadute la scorsa settimana, nei pressi dello stabilimento Zion. Dalla parole i due litiganti sono quindi passati ai fatti prendendosi a pugni davanti alle decine di automobilisti che affollavano la via Litoranea. Terminata la lite l'autista è poi risalito sul bus proseguendo la sua corsa.