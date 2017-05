Termini: litiga con il commerciante che lo scopre a rubare nel negozio, arrestato

Ha litigato con il commerciante dell'esercizio commerciale dal quale ha provato a rubare i soldi in cassa, poi la colluttazione, la fuga e l'arresto. E' accaduto in via Giolitti, zona Termini-Esquilino. Protagonista un cittadino tunisino di 24 anni, arrestato dagli agenti del commissariato di Polizia Viminale per rapina impropria.

FUGA ED ARRESTO - Il tunisino mentre era nel locale, ha tentato di rubare dei soldi dalla cassa e, sorpreso dal proprietario, è nata una colluttazione in seguito alla quale il giovane è fuggito. Una fuga durata poco dato che è stato bloccato dalla volante di zona, che stava controllando la strada.