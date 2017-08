Tor Bella Monaca: si nasconde dietro un'auto per fuggire alle violenze del compagno

L'hanno trovato spaventata e nascosta dietro un’auto a Tor Bella Monaca mentre il compagno si era già allontanato. A prendere di mira la fidanzata un 28enne che si doveva trovare agli arresti domiciliari. E' accaduto intorno alle 17:30 di ieri 8 agosto quando gli agenti di polizia del Reparto Volanti sono intervenuti per una segnalazione di lite tra una coppia in via Giacinto Camassei. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto non hanno però trovato nessuno.

Seconda segnalazione al 112

Poco dopo però è giunta una seconda segnalazione di lite in via dell’Archeologia. Sul posto, gli agenti hanno trovato spaventata e nascosta dietro un’autovettura la donna. I successivi accertamenti hanno consentito di scoprire che il 28enne che l'aveva aggredita, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, era uscito di casa. Quando è tornato nell’abitazione, ha trovato i poliziotti ad attenderlo e per lui sono scattate le manette per il reato di "evasione".