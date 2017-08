Lite tra fidanzati, intervengono agenti e trovano mezzo chilo di cocaina

Sono intervenuti per una lite in un appartamento a Tor Bella Monaca ed hanno trovato mezzo chilo di cocaina. E' accaduto intorno alle 20:00 di ieri 10 agosto, quando gli agenti di polizia del commissariato Casilino sono arrivati in via dell’Archeologia, dove era stata segnalata una lite animata tra un uomo ed una donna. I poliziotti hanno provato a suonare alla porta dell’appartamento indicato dal richiedente al 113, ma nessuna risposta dall’interno.

Ausilio dei vigili del fuoco

I poliziotti a quel punto, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e sono riusciti ad entrare a casa della coppia per verificare che tutto fosse in ordine. In effetti la lite era terminata ma l’uomo e la donna presenti nell’appartamento, visibilmente agitati, hanno destato sospetti nei poliziotti che hanno deciso di effettuare un controllo più accurato all’interno dell’abitazione.

Mezzo chilo di cocaina in dosi

Ed è così, che hanno rinvenuto 500 grammi di cocaina, suddivisa in 642 involucri pronti per la vendita, oltre 6 mila euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Accompagnati negli uffici di polizia, l’uomo identificato per 25enne e la donna di 21 anni, entrambi romani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.