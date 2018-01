Violenta lite in famiglia: strangola la madre e ferisce il padre con un coltello

Prima ha colpito il padre con un coltello, poi il giorno dopo ha strangolato la madre. Mesi di violenze che, ieri, sono culminate con l'arresto di un un 22enne. I fatti sono avvenuti nella Borgata Finocchio, intorno alle 20. A mettere fine all'incubo gli agenti del commissariato Casilino allertati da alcuni residenti di zona che avevo sentito della urla.

Aggrediti i genitori

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il giovane aveva tentato di strangolare la madre al culmine di una lite, mentre la sera prima ha dato una coltellata al padre che, schivando, è stato preso di striscio al braccio. I due genitori sono scappati in strada e lui si è barricato in casa distruggendo tutto.

Arrestato il figlio violento

All'arrivo dei poliziotti, il giovane si è barricato dentro casa bloccando la porta con un divano. Così gli agenti poi hanno sfondato la porta d'ingresso e lui si è chiuso in bagno. Così hanno scardinato la porta del bagno e lui ha provato ad aggredire gli agenti con due coltelli da cucina, quelli per tagliare il pane. Disarmato ed ammanettato è stato arrestato per resistenza, violenza e minacce, maltrattamenti in famiglia e lesioni ai genitori.