Clochard aggredito in strada dopo una lite: in ospedale con fratture multiple al viso

Si è presentato all'ospedale Santo Spirito con il volto tumefatto. Fratture cranio facciali varie e il naso rotto che gli costeranno una prognosi di almeno 25 giorni. Così un clochard romeno, dopo le 18 di domenica 9 febbraio, ha voluto raccontare ai medici quanto accaduto poco prima in strada.

A picchiarlo, secondo il suo racconto, un polacco, anche lui senza fissa dimora. Una lite scattata per futili motivi che è degenerata in pochi minuti in una brutale aggressione. Allertati dai medici, ad occuparsi delle indagini sono stati i carabinieri di piazza Farnsese che, in zona, hanno trovato l'aggressore arrestandolo intorno alle 3 del mattino al termine di una breve indagini che ha permesso alle forze dell'ordine di ricostruire i fatti.

L'uomo, un 35enne, è stato portato in caserma con le accuse di lesioni personali. La vittima, invece, resterà in ospedale in osservazione.