In retromarcia con l'ambulanza rischia di investire agenti, l'autista scende e colpisce poliziotto

Da un intervento per una lite animata al CAF all'arresto dell'autista di un'ambulanza intervenuta per soccorrere una donna coinvolta nella discussione. E' accaduto intorno alle 10:00 di martedì 10 settembre a Torrevecchia. A finire in manette con le accuse "resistenza" e "lesioni a pubblico ufficiale" un uomo di 65 anni.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo quando gli agenti delle Volanti e del commissariato Primavalle di Polizia sono intervenuti al Centro Assistenza Fiscale di via di Torrevecchia per la segnalazione di una lite animata scaturita per motivi inerenti la fila e l'accesso al CAF.

Arrivano gli agenti ed un'ambulanza per soccorrere una delle persone coinvolte nella lite. Pronto a partire per portare la donna in ospedale l'autista dell'ambulanza innesta però la retromarcia, parte senza segnali rumorosi e acustici, e rischia di investire i poliziotti che stavano ascoltando i testimoni della lite.

Le grida degli agenti e dei presenti non sono però sufficienti a far fermare l'ambulanza. I poliziotti battono sulla parte posteriore del veicolo ma senza esito, con gli agenti costretti a balzare sul lato della strada per non essere investiti. Gli stessi si avvicinano all'abitacolo ma l'autista reagisce, accende le sirene e prova a partire nonostante il portellone aperto e la presenza di altre persone sulla traiettoria.

Uno dei poliziotti riesce in qualche modo a fermare l'ambulanza, ma l'auista scende e lo colpisce al volto. Ferito, il poliziotto è stato poi accompagnato in ospedale e refertato con 8 giorni di prognosi. Fermato invece l'autista dell'ambulanza, un 65enne incensurato. Accompagnato negli uffici del commissariato Primavalle di polizia l'uomo è stato quindi arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.