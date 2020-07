Paura a bordo del bus: lite fra due passeggeri, autista costretto a fermare il mezzo pubblico

In lite sul bus hanno costretto l'autista ad interrompere la corsa per consentire l'intervento dei carabineiri ed evitare spiacevoli conseguenze. E' accaduto nella zona di Tor Marancia dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato in stato di libertà due persone, un cittadino libico di 23enne e un iracheno 37enne, per interruzione di pubblico servizio.

I due, in evidente stato di alterazione, dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, hanno litigato per futili motivi a bordo dell’autobus di linea Atac 716, costringendo l’autista di interrompere la corsa per circa 30 minuti, nei pressi di largo Bompiani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Carabinieri, intervenuti in pochi minuti su segnalazione giunta al 112, hanno bloccato e identificato i due protagonisti della lite, permettendo così all’autista di riprendere la corsa.