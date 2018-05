Si affrontano in strada a colpi di bastone, tre feriti

Urla e insulti a squarciare il silenzio domenicale. Questo quanto ha allarmato decine di residenti che intorno alle 16:00 di ieri pomeriggio hanno chiamato il 112 indicando una violenta lite in strada. Siamo in via Monselice, poco distante dalla stazione Roma Tuscolana. A fronteggiarsi per cause ancora in via di accertamento una coppia di italiani, 28 anni lui e 35 lei, ed un cittadino ghanese 28enne.

Lita a colpi di bastone in via Monselice

Tutta da accertare la causa scatenante della lite, scoppiata secondo quanto si apprende per futili motivi. Intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Appio Nuovo hanno trovato i tre litiganti ancora sul posto. Affidati alle cure delle ambulanze del 118 il cittadino del Ghana è stato trasportato al Policlinico Umberto I mentre la coppia di italiani all'ospedale San Giovanni Addolorata.