Fanno apprezzamenti ad una donna, lei chiama il marito che li colpisce con un bastone

Un apprezzamento di troppo ad una donna all'interno di una villa comunale a Cecchina, frazione di Albano Laziale. Parole pronunciate da due giovani cittadini italiani di 28 e 30 anni, residenti nello stesso Comune dei Castelli Romani che non sono piaciute ad una cittadina romena, che ha subito chiamato telefonicamente il marito, un connazionale. Arrivato sul posto l'uomo è sceso dalla propria vettura con un oggetto contundente, un bastone secondo i primi accertamenti, usandolo contro i due ragazzi che avevano importunato la sua fidanzata, poi è andato via con la donna.

MEDICATI IN OSPEDALE - I fatti hanno preso vita nel tardo pomeriggio di ieri 30 marzo all'interno di Villa Del Vescovo, in via Italia. Lievemente feriti i due ragazzi sono poi stati affidati alle cure del personale medico del 118 che li ha trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Albano Laziale in codice verde, dove sono stati medicati e subito dimessi con delle lievi ferite. Ascoltati dai carabinieri della Stazione di Cecchina, i due non hanno sporto denuncia. Sul caso indagano i militari della Compagnia di Castel Gandolfo.