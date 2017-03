Derby di basket: lite tra tifosi al Palazzetto dello Sport, feriti cinque agenti

Cinque agenti feriti ed altrettanti tifosi denunciati. Derby romano di basket movimentato al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano dove la polizia è dovuta intervenire per sedare una lite tra due tifosi che ha poi visto il coinvolgimento di altri spettatori presenti sulle tribune della struttura del Flaminio. Le violenze nel corso della partita tra Gas Power Roma e la Unicusano Virtus Roma.

CINQUE DENUNCE - I cinque denunciati dalle forze dell'ordine, tutti sostenitori della Virtus, dovranno rispondere a vario titolo per i reati di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale ed oltraggio. I disordini sono scoppiati nel pomeriggio di domenica nella curva dei tifosi della Virtus.

LITE TRA TIFOSI - A dare l’avvio alla vicenda, una lite tra due tifosi, passati alle vie di fatto. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine per dividere le parti, alle quali si erano nel frattempo aggiunti altri tifosi che hanno operato una forte resistenza, in conseguenza della quale quattro agenti del Reparto Mobile ed uno del Commissariato Villa Glori sono rimasti feriti, con prognosi che vanno dai 5 ai 10 giorni.

PROSEGUO DELLE INDAGINI - Gli immediati accertamenti esperiti hanno permesso agli agenti del Commissariato di zona di individuare 5 dei responsabili dell’accaduto, mentre proseguono le indagini per identificare gli altri tifosi. Per dovere di cronaca il derby di basket è stato poi vinto dalla Unicusano Virtus che si è imposta per 83 a 78 salendo al terzo posto in classifica a quota 28 punti.