Prima la lite poi l'aggressione: colpisce rivale a colpi di padella e lo manda all'ospedale

"Correte, c'è stata una esplosione. Hanno fatto scoppiare una bomba carta". Questa la chiamata giunta al Numero Unico delle Emergenze, arrivata da una palazzina Ater di via degli Orti d'Alibert nella serata di martedì 21 agosto. I Carabinieri della I^ sessione del Nucleo Radiomobile di Roma, accorsi sul posto, sono così entrati in un appartamento fermando un uomo, romano di 54 anni, che stava picchiando, anche con una padella, il rivale, un romeno 50enne.

Il romano, al momento dell'arrivo dei Carabinieri, stava aggredendo il rivale a calci e pugni per poi colpirlo più volte con una padella da cucina dietro la testa. Il romeno ferito è stato portato al Santo Spirito. Ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni.

Secondo la ricostruzione dei militari nell'appartamento non è stata fatta esplodere nessuna bomba carta e, dai primi riscontri, la forte esplosione udita da diversi testimoni sarebbe riconducibile ad un petardo fatto scoppiare all'interno dell'abitazione. I due stavano discutendo per futili motivi, ancora non è chiaro se lite sia scattata per motivi economici o familiari.

Saranno le indagini dei Carabinieri a far luce sulla vicenda. L'aggressore, ammanettato con l'accusa di lesioni aggravate, è in regime di arresti domiciliari.