Ostia: lite alla fermata del bus finisce a coltellate, due feriti

Violenta lite ad Ostia fra un gruppo di quattro uomini, due dei quali armati di coltello. E' accaduto intorno alle 17:00 di martedì 27 maggio nel piazzale della Stazione del Lido, alla fermata della linea bus 06. Secondo le prime informazioni la rissa sarebbe scoppiata fra le quattro persone per cause ancora in via di accertamento. Due dei litiganti avrebbero quindi impugnato entrambi un coltello con le violenze poi terminate nel sangue.

Rimasto in terra uno dei due uomini, raggiunto da un fendente all'addome, lo stesso è stato poi preso in carico dal personale dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Ferito anche il rivale', colpito alla spalla da una coltellata. Gli altri due partecipanti alla rissa si sarebbero invece dileguati.

Allertate le forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ostia e la Guardia di Finanza.