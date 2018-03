Lite per l'elemosina finisce nel sangue, picchiato ed accoltellato per pochi spiccioli

Dei veri e propri momenti di terrore vissuti da decine di passanti che affollavano la strada in un'ora di punta. E' accaduto intorno alle 13:00 di ieri sulla circonvallazione Cornelia, fra via di Boccea e la stazione Cornelia della metropolitana, dove un uomo è stato accoltellato al braccio nel corso di una violenta lite. Ad essere costretto alle cure dell'ospedale un cittadino del Senegal, ospite del centro accoglienza "Il Gelsomino" di largo Tommaso Perassi. Ad accoltellarlo un senza fissa dimora italiano, poi arrestato dalla polizia.

Lite su circonvallazione Cornelia

A scatenare la lite fra il 63enne senza fissa dimora ed il senegalese alcuni soldi elemosinati da quest'ultimo. Alla richiesta da parte del clochard di dargli il denaro, il cittadino africano ha risposto di no, dando il via ad una prima lite verbale. Improvvisamente il 63enne ha sferrato un pugno in pieno volto al suo rivale, il senegalese è stato poi colpito con una coltellata al bracco e lasciato in terra in una pozza di sangue, con l'aggressore che dopo essersi impossessato dei soldi dell'elemosina si è dato a precipitosa fuga.

Sangue davanti al McDonald's

Fra il panico delle decine di passanti che alle 13:00 affollavano il tratto di circonvallazione Cornelia, il ferito è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale San Carlo di Nancy. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono arrivati gli agenti del Reparto Volanti della polizia e del commissariato Aurelio che hanno poi trovato a fermato l'aggressore poco distante da piazza dei Giureconsulti, con gli abiti sporchi di sangue e con indosso ancora il coltello usato per il ferimento del cittadino africano. Accompagnato in commissariato è stato indentificato in un senza fissa dimora romano di 63 anni e poi arrestato per rapina aggravata. Sequestrato il coltello.