Tram, luglio di lavori: come cambiano le linee

Per chi usa il tram per muoversi a Roma da oggi, lunedì 8 luglio, inizia una fase di disagi. A causarli dei lavori lungo il tracciato in via dei Faggi e in via Aldrovandi. Gli interventi provocheranno delle modifiche piuttosto impattanti nel servizio, investendo praticamente tutti i tram della città, ad eccezione della linea 8.

La linea 2 sarà integralmente sostituita dai bus. Per la linea 3 servizio regolare da Trastevere a piazza Galeno. Da qui si prosegue in bus fino a Valle Giulia.

Niente linea 5, di fatto sospesa, al pari della 14. In strada la linea 514, che collega Termini alla Prenestina e alla Togliatti.

Sulla linea 19 invece si viaggia integralmente su bus, da Centocelle fino a piazza Risorgimento.