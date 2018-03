Becchini d'auto mandando in tilt le linee telefoniche, stavano usando un potente Jammer

Una vasta area della zona industriale di Guidonia, ieri pomeriggio, è stata messa off-line da un potente “Jammer” a dodici antenne; la potente interferenza, alle 15:00 di giovedì 22 marzo, aveva interrotto sia le comunicazioni telefoniche che la geolocalizzazione dei veicoli di ultima generazione.

Furto auto all'Eur

In un capannone in località Tavernelle di Guidonia, Comune della provincia nord est della Capitale, tre uomini stavano smontando una potente auto di grossa cilindrata, rubata in nottata in zona Eur, quando hanno visto irrompere gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Roma.

Becchini d'auto all'opera a Guidonia

Il capannone era stato ben organizzato per “cannibalizzare” i veicoli appena rubati. I vetri del locale erano stati oscurati con il cellophane nero, per occultare la visione dall’esterno, mentre all’interno vi era tutta l’attrezzatura per il taglio dei veicoli, compreso un autocarro ricettato ed un muletto per la movimentazione dei mezzi.

Potente Jammer

Sul veicolo rubato, in fase di smontaggio, era stato acceso il potente “Jammer”, con ben 12 inibitori di frequenza attivati al massimo della potenza, per bloccare le trasmissioni di segnale ed evitare di essere individuati.

Tre arresti per riciclaggio

I tre uomini, tutti già noti alle forze dell’ordine, un albanese di anni 29, e due romani di 33 e 61 anni, quest’ultimo personaggio di spicco nell’ambito del commercio illegale di veicoli, sono stati arrestati per riciclaggio ed accompagnati presso il carcere di Rebibbia. I veicoli e l’attrezzatura rinvenuti nel capannone, compreso il potente “Jammer”, sono stati sequestrati.