Formula E all'Eur, linee deviate dal 3 al 22 aprile: ecco il piano giorno per giorno

Come annunciato nella giornata di ieri da oggi sono presenti sul sito RomaMobilita.it le chiusure stradali necessarie per il montaggio delle tribune e l'allestimento del circuito della Formula E. Saranno necessarie anche delle deviazioni alle linee del trasporto pubblico. Ecco giorno per giorno tutte le linee deviate.

3-7 aprile

A causa dei lavori per la realizzazione del circuito di Formula E le linee 703, 703L e 707 deviano su viale Beethoven e viale Europa.

8-12 aprile

Il capolinea di piazza dell'Agricoltura viene spostato in piazzale Sturzo. Le linee 170, 703, 703L, 707, 708, 762, 763, 764, 767, 777, 778, 779, 788 limitano il percorso a piazzale Sturzo con salita e discesa alla fermata di viale Beethoven. Proseguono le deviazioni delle linee 703, 703L e 707 per viale Europa e via Beethoven.



12-16 aprile

DALLE 20:30 DEL 12 APRILE ALLE 5:30 DEL 16 APRILE

Per la chiusura di via Cristoforo Colombo le linee bus 30, 130F, 170, 714, 791, n2 e n3 deviano:

- in direzione esterna su val Fiorita, Tupini, Europa, Beethoven e America

- in direzione Centro su viale America, viale dell'Arte e via Laurentina

Per la chiusura di viale Europa le linee bus 044, 070, 071, 31, 671, 700, 703, 703L, 705, 706, 707, 709, 762, 763, 764, 767, 771, 779, 780, 789, C7, C8, n21 transiteranno su viale America.

La linea bus 670 subirà deviazioni di minore entità.

Prosegue la chiusura del capolinea di piazza Agricoltura: le linee 170, 703, 703L, 707, 708, 762, 763, 764, 767, 777, 778, 779, 788 limitano il percorso a piazzale Sturzo. Proseguono le deviazioni delle linee 703, 703L e 707 per viale America e via Beethoven.



16 17 aprile

Il capolinea di piazza dell'Agricoltura rimane chiuso: le linee 170, 703, 703L, 707, 708, 762, 763, 764, 767, 777, 778, 779, 788 limitano il percorso a piazzale Sturzo. Le linee 703, 703L e 707 tornano su viale Europa e via Beethoven.

18-22 aprile

Torna attivo il capolinea di piazza dell'Agricoltura dalle 5:30 del 18 aprile. Rimangono deviate solo le linee 703, 703L e 707 su viale Europa e via Beethoven per la chiusura di viale della Letteratura e viale della Pittura.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...