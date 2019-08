Omicidio Diabolik, la moglie: "Fabrizio non meritava di morire così. Non vogliamo funerale privato"

"Fabrizio non meritava di morire così. Nessuno merita di morire così. Ci è stato vietato di celebrare un funerale in forma pubblica per motivi di sicurezza", inizia così la lettera aperta scritta da Rita, la moglie di Fabrizio Piscitelli, ucciso mercoledì a Roma, a seguito della circolare diramata oggi dal questore di Roma e che impone funerali in forma strettamente privata per motivi di sicurezza.



"Ma la sicurezza di chi? Al contrario di ciò che si pensa e si legge sui giornali, Fabrizio era un uomo amato dagli amici e rispettato da tutti. Non era un mafioso come lo si dipinge in queste ore: non ha mai subito condanne per associazione mafiosa o provvedimenti come il 41bis. E tutti i beni posti sotto sequestro ci sono stati restituiti", si legge ancora nella lettera in possesso di RomaToday.



"Lo state uccidendo di nuovo; tanto quanto il killer sorcio che lo ha sorpreso alle spalle. Non ci saranno problemi di ordine pubblico lo garantisco. Noi vorremo soltanto una cerimonia funebre che renda onore a Fabrizio, permettendo ai famigliari e agli amici di porgere l'ultimo saluto ad un uomo vero, un punto di riferimento per quanti lo conoscevano. - conclude la missiva - Abbiamo il sacrosanto diritto di rendere omaggio a mio marito come merita, noi famigliari e le centinaia di persone che desiderano farlo. Abbiamo il diritto e la volontà di consolarci nell'abbraccio della gente che voleva bene a mio marito. Ancora una volta, l'ultima".