Paura a Corcolle: leoni scappano dalla gabbia del circo

Momenti di tensione oggi in zona Giardini di Corcolle quando due leoni, maschio e femmina, sono fuggiti dalla gabbia di un circo che ha base in via Polense periferia Est di Roma. I due felini hanno vagato nell'area del circo, non per le vie del quartiere, poi sono stati poi fermati e messi in sicurezza.

LA FUGA DEI LEONI - Tutto è iniziato nel pomeriggio di oggi 10 maggio. Ignoti, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli accorsi sul posto, hanno aperto la gabbia dei leoni per poi far perdere le loro tracce. Gli animali, ormai liberi, sono quindi usciti dalla loro cella e hanno vagato per l'area del circo per poi aggredire a morte un asino lì presente.

BLOCCATI GLI ANIMALI - Tempestivo, quindi, l'intervento del personale del circo che, insieme ai militari accorsi, hanno sedato i due animali per poi metterli in sicurezza. I leoni, visitati da personale veterinario, sono in buona salute. Nessuna persona è rimasta ferita. Proseguono le indagini per risalire a chi ha aperto la gabbia dei leoni.