Lazio-Spal: ruba sciarpa a tifosi ferraresi, Daspo di 8 anni a supporter biancoceleste

Dovrà restare lontano dai campi di calcio per 8 anni il tifoso arrestato dalla Polizia di Stato domenica sera al termine di Lazio-Spal.

Il Questore di Roma, considerato che il 29enne ultrà della Lazio oltre ad essere già conosciuto dalle Forze dell'Ordine per fatti simili, è stato già sottoposto a Daspo nel 2007 e nel 2010, ha emesso un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per 8 anni e per lo stesso periodo, ogni qualvolta giocherà la Lazio, dovrà firmare in un posto di polizia.

I fatti si sono verificati al termine della partita Lazio-Spal. il giovane, insieme ad altre persone, ha aggredito due tifosi ospiti rei di indossare le sciarpe della Spal.

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Ponte Milvio, impegnati nei servizi di prevenzione intorno alla stadio Olimpico, a notare che un gruppetto di tifosi della Lazio, coprendosi il viso, si stavano preparando ad aggredire due ferraresi nelle vicinanze di ponte Duca D'Aosta. I poliziotti sono intervenuti proprio quando i laziali stavano colpendo a calci e pugni i due malcapitati.

Quando il gruppetto di aggressori ha notato la presenza della polizia si è disperso ed ognuno di loro è fuggito in direzioni diverse. Uno di loro però, un romano di 29 anni, ha tentato la fuga a piedi ed è stato bloccato poche centinaia di metri dopo.