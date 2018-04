Lazio-Salisburgo: attesi mille austriaci a Roma, definite le misure di sicurezza

Circa 33mila spettatori per Lazio-Salisburgo. Questa le stime secondo la Questura di Roma che oggi ha messo appunto il piano di sicurezza per l'incontro di calcio valevole per i quarti di finale di Europa League alle 21, allo stadio Olimpico.

Attesi a Roma circa 1000 della squadra ospite. I tifosi austriaci non organizzati, circa 350, dalle ore 17 di domani, potranno recarsi presso il 'punto di raccolta' di piazzale delle Canestre da dove, scortati dalle forze dell'ordine, raggiungeranno l’impianto sportivo a bordo di autobus.

Per la tifoseria locale, è stata riservata l'area 'XVII Olimpiade', opportunamente ampliata per l'occasione. L'apertura dei cancelli è prevista alle 19. "La collaborazione con la S.S. Lazio è piena e costante con l'obiettivo di preservare la serenità negli ambienti dello stadio Olimpico anche mantenendo aperti i canali di dialogo con i tifosi che intendano confrontarsi in una cornice di legalità", commenta il Questore Guido Marino.