Lazio-Roma: derby primo banco di prova del nuovo Questore. Allarme tifosi infiltrati

Cresce l'attesa per il derby Lazio-Roma di sabato 2 marzo. La partita, che sarà trasmessa su Dazn, si giocherà alle 20:30, orario confermato dal prefetto Paola Basilone dopo la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Sarà il primo evento importante per il neo Questore della Capitale Carmine Esposito, arrivato da Bari, e da pochi giorni al posto di Guido Marino.

All'Olimpico sono circa 45mila spettatori, di cui 30mila laziali. Il rischio, però, è che tra loro possano esserci i così detti 'infiltrati'. Gli ultras della Curva Nord e quelli della Sud hanno infatti alleanze con diversi gruppi europei. I tifosi di West Ham, Wizla Cracovia, Panathinaikos e Levski Sofia gemellati con la Lazio e quelli del Southampton, dell'Atletico Madrid e del Dusseldorf con la Roma.

La Digos è già nelle prossime ore scatteranno le prime misure in attesa delle decisioni del consueto Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza che si terrà venerdì.

Già decise, invece, le deviazioni dei bus e le limitazioni al traffico. Dalle 15 di sabato scatterà il piano divieti di sosta e chiusure nell'area del Foro Italico. Per quanto concerne il trasporto pubblico, l'area del Foro Italico sarà raggiungibile con il tram 2, che viaggia da piazzale Flaminio (stazione Flaminio metro A) a piazza Mancini, e con le linee di bus: 23, 31 (da Laurentina-metro B), 32 (da piazza Risorgimento, passa anche per Ottaviano metro A), 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. I supporter della Lazio possono parcheggiare i propri mezzi nelle aree "XVII Olimpiade" e "Tor di Quinto" mentre i tifosi della Roma nell'area "Clodio" e "Cipro".

Lungotevere Maresciallo Cadorna; Ponte Duca D’Aosta; -Lungotevere Diaz nel tratto compreso tra Piazzale De Bosis e Largo Mareciallo Diaz (con cambio nel senso di marcia su Via Robilant); Lungotevere Oberdan e Lungotevere della Vittoria saranno invece chiuse al traffico.