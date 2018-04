Bombe carta, un ambulante rapinato e fumogeni allo stadio: la notte del derby Lazio-Roma

Due arresti, tredici tifosi fermati, cori antisemiti e lanci di bombe carta e fumogeni. E' la notte del derby Lazio-Roma che, sul campo, ha visto le due squadre pareggiare in un anonimo 0 a 0 in stille anni '90. Nonostante una doppia coreografia da sballo sugli spalti, fuori lo stadio Olimpico si è registrato qualche momento di tensione.

Cori antisemiti a Ponte Milvio

I primi momenti di tensione a Ponte Milvio, dove parte di tifosi della Lazio diretti allo stadio ha intonato il coro: "Anna Frank è della Roma". A far da contorno una serie di ragazzi che hanno fatto il saluto romano. E non è la prima volta che i supporters della Lazio tirano in ballo Anna Frank. A ottobre scorso ultrà biancocelesti durante la gara di campionato contro il Cagliari affissero in Curva Sud figurine antisemite che raffiguravano Anna Frank con la maglietta della Roma.

Tensione prima del derby: 13 tifosi fermati

Intorno alle 19, nella zona del Lungotevere, vicino al Coni, lanci di bombe carta e fumogeni. A vigilari un cordone di agenti della Polizia in tenuta antisommossa, con gli idranti pronti per sedare qualsiasi scontro pronto a nascere. A seguito di una segnalazione relativa a dei tifosi laziali in possesso di mazze e bastoni, alcuni agenti hanno proceduto al loro controllo ed ora la loro posizione è al vaglio.

Tredici complessivamente i tifosi fermati. Parte del materiale segnalato è stato trovato a pochi metri di distanza e sequestrato nei pressi del parcheggio dello stadio Flaminio. Qualche tafferuglio anche dopo la partita, all'altezza del Lungotevere Flaminio. Risse subito frenate.

Derby Lazio-Roma: due gli arresti

Prima del fischio di inizio, gli agenti del commissariato Ponte Milvio hanno arrestato per "rapina aggravata in concorso" e "lesioni personali", un tifoso della Lazio. Insieme ad altri compagni, aveva provato, all'altezza del Lungotevere Maresciallo Diaz, a sottrarre il portafogli ad un ambulante, portandogli via un ingente quantitativo di caffè Borghetti .

Grazie all'utilizzo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza all'interno dello stadio gli agenti della Digos hanno potuto identificare ed arrestare un 32enne sorpreso a lanciare un fumogeno acceso all'interno del campo di gioco .

Al termine della partita sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti di cinque tifosi che tentavano di introdurre striscioni non autorizzati all'interno dell’impianto sportivo .