Lazio-Rennes, definite le misure di sicurezza: controlli in stazioni e caselli autostradali

E' tutto pronto per Lazio-Rennes, partita di Europa League in programma alle 21 di giovedì allo stadio Olimpico. Presieduto dal Vicario Rossella Matarazzo, il Tavolo Tecnico ha disposto le misure di sicurezza.

Al fine di disciplinare le fasi di accoglienza e afflusso presso l'impianto, dalle 17 sarà predisposto in piazzale delle Canestreun 'punto di Raccolta' da dove i tifosi ospiti saranno accompagnati fino allo Stadio, a bordo di autobus messi a disposizione da Atac, e scortati in sicurezza dalle Forze dell’Ordine.

Le misure di accoglienza ed indirizzamento sono state comunicate alla società ospite tramite il collaterale ufficio di Polizia. L'apertura dei cancelli è prevista per le 19, con possibilità di anticipo alle 18.30.

Già dalla serata di oggi sono stati pianificati e disposti specifici servizi di vigilanza, osservazione e controllo nelle zone più frequentate, presso gli aeroporti, stazioni ferroviarie e caselli autostradali.

La Questura ha reso anche non che sarà "vietata la vendita per somministrazione, asporto e trasporto nella pubblica via, da 3 ore antecedenti l'inizio dell'incontro di calcio e sino a 2 ore successive al termine dello stesso, di bevande e alimenti in bottiglia o in contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, agli esercizi commerciali nella zona dello stadio Olimpico".