Lazio Pride ad Ostia: autobus deviati per la manifestazione per i diritti gay, attese mille persone

Ostia è pronta per accogliere il Lazio Pride, la marcia arcobaleno per i diritti LGBT (Lesbiche, Gay, Bisex e Trans) che si terrà il 14 luglio. Come ospiti, tra gli altri, anche Federica Angeli, giornalista in prima linea contro le mafie e Vladimir Luxuria nota attivista transgender.

Il corteo partirà da viale Cardinal Ginnasi, alla stazione Lido Centro, alle 15 fino a piazzale Magellano, al Curvone, e passerà lungo via Vincenzo Vannutelli, piazza della Stazione Vecchia, via Armando Armuzzi, piazzale della Posta, viale della Marina, piazzale dei Ravennati, Lungomare Toscanelli.

All'evento, promosso in difesa delle persone LGTB, è prevista la partecipazione di circa 1000 manifestanti e numerosi carri allegorici. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee C4, C13, 01, 04, 05 e 05B, 06, 061, 062.