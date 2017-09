Olimpico off limits in vista di Lazio-Napoli: divieti di sosta dalle 15

Neanche il tempo di togliersi gli scarpini che domani sarà di nuovo Serie A. Domani toccherà a Bologna-Inter mentre mercoledì le altre. Alle 20.45 allo stadio Olimpico, ci sarà Lazio-Napoli, partita "calda" sul profilo dell'ordine pubblico.

Per le tifoserie della squadra napoletana sono stati riservati i parcheggi dell'area Clodio e lungotevere della Vitoria mentre per i tifosi laziali sarà riservata l'area XVII Olimpiade. Entro le ore 15 scatteranno i divieti di sosta e zona rimozione in viale dello stadio Flaminio, piazza Ankara e del lungotevere della Vittoria nel tratto compreso tra piazzale Maresciallo Giardino e via Timavo.

Dalle 17 alle 21, inoltre, le fermate dei bus ATAC poste su lungotevere Maresciallo Diaz adiacenti al bar River e in lungotevere Cadorna all'altezza dell'aula bunker, verranno soppresse. In fase di afflusso e deflusso delle tifoserie, inoltre, scatteranno le consuete modifiche alla viabilità nella zona dello stadio.