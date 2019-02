Lazio-Milan: all'Olimpico con coltello a serramanico e hashish, tifosi denunciati

Due tifosi milanisti e un laziale sono stati denunciati dopo il match di Coppa Italia, giocato ieri sera allo stadio Olimpico tra Lazio e Milan davanti a poco più di 31mila spettatori. Alle 19, durante le operazioni di filtraggio, un tifoso del Milan è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri.

E' stato denunciato in stato di libertà e per lui è scattato il provvedimento del Daspo della durata di 3 anni. Più tardi intorno alle 20, in Curva Nord, un tifoso laziale è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish, è stato denunciato in stato di libertà.

Alle 23:40, nel settore ospiti, un supporter del Milan è stato invece denunciato in stato di libertà per minacce nei confronti degli steward. Per loro verrà richiesta alla Divisione Anticrimine della Questura la misura del Daspo.