Lazio-Juve: controlli fuori l'Olimpico, attenzione su possibili striscioni 'politici'

Circa 38mila spettatori, circa 8000 bianconeri. Grande affluenza sabato 3 marzo, all'Olimpico, per Lazio-Juventus delle ore 18. Una gara su cui la Questura ha messo in moto la macchina della sicurazza ritenendo la gara di "massimo livello di organizzazione". Tanti i controlli, con attenzione rivolta a possibili striscioni 'politici' che possano violare il silenzio elettorale.

Per i tifosi della Juve che giungeranno nella Capitale con mezzi propri o minivan, è stata individuata l'area di parcheggio Lungotevere della Vittoria a loro riservata. Per i tifosi che utilizzeranno pullman Gran Turismo, verranno scortati da personale delle Forze dell'Ordine sino al settore ospiti Sud dove scenderanno ed i mezzi verranno parcheggiati in piazzale Clodio.

Per entrambi, l'itinerario consigliato è: Gra – Aurelia direzione Centro – piazza Irnerio – via Ubaldo degli Ubaldi – via Angelo Emo – via Candia – viale Giulio Cesare – via Barletta – viale Angelico – Maresciallo Giardino - Lungotevere della Vittorio. Per la tifoseria laziale è stata riservata l'area 'XVII Olimpiade', opportunamente ampliata per l'occasione.