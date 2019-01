Lazio-Juventus: attese 55mila persone. Scatta piano sicurezza, alcol vietato e task force all'Olimpico

Alcol vietato prima della partita e una task force delle forze dell'ordine in zona Olimpico. E' quanto emerso dal tavolo tecnico, presieduto dal Questore Marino, nel corso del quale è stato messo a punto il piano di sicurezza per l'incontro di calcio tra Lazio e Juventus, in programma alle ore 20:30 di domenica per il quale è prevista una notevole presenza di spettatori, che dovrebbero raggiungere le 55.000 presenze.

Lazio-Juve: piano sicurezza

I cancelli d'ingresso saranno aperti alle ore 18:30, con una eventuale apertura anticipata alle ore 17:30 per il settore ospiti qualora ciò si rendesse necessario per facilitare le operazioni di afflusso.

Da 3 ore prima dell'inizio dell’incontro e fino a 2 ore dopo sarà vietata la vendita per asporto ed il trasporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro nella zona dello stadio Olimpico e nelle vie prospicenti, mentre una task force composta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia di Roma Capitale vigilerà sul rispetto delle ordinanze prefettizie e sulla presenza di bagarini, parcheggiatori e venditori abusivi.

Dove parcheggiare allo stadio Olimpico

Per i tifosi della Juve che giungeranno nella Capitale con mezzi propri o minivan sono consigliate le uscite autostradali 'Roma nord' e 'Roma sud' e, proseguendo sul grande raccordo anulare, l'uscita 'via Aurelia centro'.

Per quanto riguarda i parcheggi, alla tifoseria juventina sarà riservata l'area del Lungotevere della Vittoria, mentre per gli autoveicoli della tifoseria locale è stata riservata l'area di viale XVII Olimpiade.

L'area è servita da 15 linee del trasporto pubblico: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Con la metro si può scendere alla fermata Flaminio della linea A e da lì utilizzare il tram 2 verso piazza Mancini.